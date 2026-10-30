El presidente municipal de Aguascalientes, Leo Montañez, encabezó la entrega de reconocimientos al Mérito Policial a 13 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, por su desempeño, preparación académica, actividad deportiva y labor docente dentro de la corporación.

La ceremonia se realizó en el Instituto de Seguridad Pública Municipal, en el marco del aniversario de la ciudad, donde el alcalde destacó que Aguascalientes se ubicó entre las 15 ciudades más seguras del país, luego de registrar una disminución de 4.3 puntos porcentuales en la percepción de inseguridad respecto al trimestre anterior.

Montañez exhortó a los elementos a mantener su compromiso con la ciudadanía y continuar desempeñando sus funciones con profesionalismo y vocación de servicio.

La regidora Karla Espinoza Esparza aseguró que desde el Cabildo se seguirá promoviendo la capacitación y el desarrollo profesional de los policías, mientras que el secretario de Seguridad Pública Municipal, Gonzalo Pérez Zúñiga, reconoció la disciplina y entrega de los galardonados.

En la categoría de Mérito Académico fue distinguida Norma Cecilia Zúñiga Medellín; en Mérito Deportivo, José Amaury García Díaz.

El Mérito Policial correspondió a Juan Gerardo López Sandoval, Juan Daniel Olmos Valtierra, Jesús Enrique Reyes Maldonado, Jorge Enrique Salazar Mora, Jorge Flores Pedroza, José Gonzalo Gómez Avelar, Héctor Osvaldo Cervantes Villalobos y Juan Agustín Ruíz Reyes.

En Mérito Docente fueron reconocidos Juan Alberto Bautista Rodríguez, Josefina Candelaria Oramas Rivera y Graciela Cindy Rodríguez Guzmán.

A la ceremonia asistieron representantes de la Guardia Nacional, la XIV Zona Militar, integrantes del Cabildo y autoridades estatales y municipales.