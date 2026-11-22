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Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El Embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, destacó la colaboración entre las las fuerzas de seguridad mexicanas y estadounidenses para la detención de Fausto Isidro Meza Flores.

«Reconozco a las fuerzas de seguridad de México por su valentía y profesionalismo al llevar a cabo esta operación», sostuvo a través de una publicación en redes sociales. «El intercambio de información estratégica de inteligencia entre EU y México contribuyó a hacer posible esta operación».

En tanto, Sara Carter, la zar antidrogas estadounidense, dijo que la captura del «Chapo Isidro» es un triunfo para Estados Unidos y México. También confirmó que el operativo fue coordinado entre organismos de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional y de EU

En tanto, la DEA consideró que la organización criminal de Meza Flores representaba una amenaza significativa para la vida y las comunidades estadounidenses por el tráfico de drogas, principalmente fentanilo.