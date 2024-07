Staff Agencia Reforma

Armie Hammer reconoció sus malos comportamientos y errores cometidos después de haber sido investigado por presunto abuso sexual y canibalismo, aunque libró los cargos el año pasado después de una «investigación exhaustiva.

«Estoy aquí para reconocer mis errores, asumo la responsabilidad por el hecho de que fui un imbécil, fui egoísta, usé a las personas para sentirme mejor, seguí adelante… y traté a las personas peor de lo que deberían haber sido tratadas. Engañé a mi esposa. Usé a la gente. Fui cruel y desconsiderado con las personas, con sus emociones y con su bienestar, confesó la estrella de Llámame Por Tu nombre (Call Me by Your Name), en el podcast Club Random.

En febrero de 2021, una mujer denunció al actor de Muerte en el Nilo (Death on the Nile) con la Policía por supuestamente haber sido abusada físicamente durante una relación intermitente que duró cuatro años, que había sido violada violentamente en 2017 y que sufrió abusos mentales y emocionales.

Tras estos señalamientos, otras personas lo acusaron de fetiches caníbales y BDSM, por lo que su carrera actoral se vio gravemente dañada e incluso fue captado trabajando en un hotel ofreciendo tiempos compartidos en las Islas Caimán.

El intérprete de El Llanero Solitario dijo que todos sus errores lo llevaron al renacimiento de su persona, aunque se vieran afectadas su vida pública y hasta sus bienes materiales.

«Experimenté la muerte de mi ego, la muerte de mi carrera, la muerte financiera, todas esas cosas. Hay que morir. Y una vez que mueres, puedes renacer», dijo.