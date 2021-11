Iris Velázquez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Zoé Robledo, director del IMSS, admitió «demoras e intermitencias» en el abasto de medicamentos, pero aseveró que no es una situación generalizada y se han emprendido acciones para resolver el problema.

«Desde luego hay un tema en el asunto de los medicamentos. Todos los días, en una farmacia, en algún hospital del Seguro Social, se surten más de 547 mil recetas», dimensionó.

Al comparecer ante senadores de las comisiones unidas de Salud y Seguridad, recordó que se modificó el esquema de compras consolidadas y para 2021 se optó por tener un agente externo consolidador a través de la Agencia de Naciones Unidas, la UNOPS.

«Es por todos conocidos, se informó en la conferencia mañanera del 27 de mayo, que la UNOPS, por diferentes razones no había tenido éxito en 700 claves de medicamentos», explicó.

Indicó que aunque se realizó una compra sectorial entre diferentes instituciones, con un resultado de mil 186 claves de medicamentos que representan un volumen de mil 514 millones de piezas para todo el sector, se continúa con acciones, al considerar que no es un tema resuelto.

«Hubo, desde luego, demoras en los tiempos de entrega, hubo intermitencias que se buscan resolver de manera cotidiana», admitió.

Admitió que han existido problemas en diferentes claves, en diferentes momentos, e incluso, en diferentes estados o en distintas unidades.

«Pero eso no significa un desabasto generalizado, ni hace cierta la aseveración que no hay medicamentos en ningún lado del País», aseguró.

Indicó que se han buscado soluciones y estrategias como la verificación diaria de existencias físicas y los inventarios en farmacias y en almacenes para equilibrar los diferentes inventarios entre unidades, hospitales, e incluso, a veces, entre estados, así como la sustitución de fármacos con terapias avaladas.

«Sólo en lo que llevamos del 2021 se han hecho siete mil traspasos de 4.3 millones de piezas de una a otra representación», informó.

Gestiona ISSSTE pago de deuda

Por otra parte, Luis Antonio Ramírez Pineda, director del ISSSTE, abordó el tema de pensiones y finanzas.

Indicó que el Instituto ha gestionado exitosamente la firma de 11 convenios de reconocimiento de adeudo con instituciones del sector salud en siete estados para regularizar adeudos históricos de pago por 10 mil 656 millones de pesos.

Resaltó que la situación financiera es sólida y cuenta con solvencia y liquidez.

Anunció que se está en proceso de adquisición de casi 63 mil piezas de equipo, instrumental e inmobiliario médico.