Claudia Guerrero Agencia Reforma

Cd. de México, México.-El Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que la violencia en diversas regiones del País ha ahuyentado a los médicos, quienes prefieren no ir a trabajar a esos lugares para no correr peligro.

«Ellos tienen la camiseta, pero necesitan seguridad. Claro que nos quedamos sin médicos y sin especialistas, ese es el fondo del asunto. Luego viene lo también importante, pero accesorio y también derivado de lo mismo», comentó López Obrador.

«Se desata la violencia y hay regiones donde la gente también corre peligro, los profesionales, los médicos y, aunque estén las plazas, no quieren ir. Sí hay regiones, me consta, en donde no se podía tener médicos por la inseguridad, últimamente hemos atendido este problema».

Esta mañana, en conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario federal anunció que los martes dedicará un espacio para informar sobre la violencia a trabajadores de la salud.

«Qué bien que planteas el tema porque todos los martes vamos a estar informando sobre ese asunto. Mañana vamos a pedir al Doctor Alcocer que informe sobre la violencia a médicos, enfermeras y trabajadores de la salud», dijo.

López Obrador reiteró su promesa de federalizar todo el sistema de salud y de basificar a los médicos.

«Los médicos a los que respetamos mucho sepan que siempre van a contar con nosotros, que estamos muy agradecidos porque actuaron como héroes y heroínas durante la pandemia.

«Y vamos a concluir el compromiso con ellos de que todos los contratados en la pandemia van a tener sus bases, ya empezamos con el modelo por Nayarit. Vamos a federalizar todo el sistema de salud con la seguridad de que no van a ser agredidos», agregó.

