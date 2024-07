Claudia Guerrero y Rolando Herrera Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras el atentado en contra del republicano Donald Trump, el Presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un reconocimiento a la conducta que ha mantenido la oposición en México.

El mandatario consideró que, a diferencia de lo que ocurre en otros países, sus adversarios no han pasado de los insultos.

«Debemos agradecer, porque en México, los adversarios nuestros han actuado de manera responsable. No ha pasado de insultos, no se ha cruzado la frontera del insulto, en el caso extremo, a la violencia física», señaló.

«Por eso debemos estar orgullosos y reconocer eso a nuestros adversarios, yo se los reconozco mucho».

Previamente, el tabasqueño condenó nuevamente el ataque armado contra Trump, el pasado sábado en Pennsylvania.

Consideró que, para que haya democracia, debe haber confrontación política, pero no odio.

«Que no haya odio, tiene que haber confrontación política, desde luego, porque así se tiene democracia, la democracia es confrontación política, es disenso, es oposición», señaló.

Cuestionado sobre si el atentado podría repercutir en México, López Obrador dijo que no, porque Trump no fue asesinado.

«No, afortunadamente no se asesinó al ex Presidente Trump, eso a lo mejor sí nos hubiera afectado, hubiese generado mucha incertidumbre en Estados Unidos y en el mundo, pues es algo aterrador y de mucho impacto, es una convulsión», planteó.

«El asesinato de un dirigente tiene impacto en la relación política, en la vida pública de cualquier país, y tiene una trascendencia también mundial».

López Obrador consideró que, en el caso de México, se ha pretendido imponer la narrativa de que hay polarización, pero a manera de propaganda.

«En el caso de México agarraron ese discurso nuestros adversarios para decir: están polarizando, no. Fue propaganda, porque no hubo polarización en las elecciones», dijo.