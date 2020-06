Víctor Juárez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Algunas de las lecciones que ha dejado la epidemia de Covid-19, es que las jornadas laborales no deben durar necesariamente el tiempo que hasta ahora se trabaja, por lo que podrían reducirse, permitiendo que las personas dispongan de más tiempo.

Así lo recomendó la titular del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México (Evalúa CDMX), Araceli Damián, durante un foro sobre trabajo y género convocado por el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir.

En él, especialistas coincidieron que la contingencia reveló la inequidad en el reparto del trabajo de cuidados, usualmente realizado por mujeres, situación que incluso se agravó con el confinamiento.

“Hay que reducir la jornada laboral: está clarísimo en esta crisis que no se necesitan tantas horas de trabajo, hemos aprendido de esta gran crisis que hemos podido vivir de una manera más austera, pero con menos horas de trabajo todos, y nos alcanza para todos, no es necesario que la gente dedique tanto tiempo”, señaló la ex diputada federal.

Uno de los aspectos relevantes de reducir la jornada laboral es que tendría efectos en el traslado de las personas que trabajan en la Zona Metropolitana, pues esta actividad ocupa al menos dos horas diarias de las personas que tienen que alejarse de sus áreas de residencia para trabajar.

Damián insistió en que el tiempo es una variable que debe considerarse para medir el bienestar, más allá del ingreso, como ocurre con el Método de Medición Integrada de la Pobreza.

También, la funcionaria señaló que una forma de atender estas inequidades consiste en socializar las tareas domésticas, y como ejemplo señaló el programa de comedores públicos, que consideró debe ampliarse, así como el acceso a cuidados para la población de la primera infancia.

“¿Por qué no hacer una cosa más de política pública y que sean realmente precios accesibles (en los comedores)? El cuidado de los niños también tiene que ser una política pública, no hay cuidado de la primera infancia”, indicó.