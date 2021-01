Iris Velázquez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO 24-Jan-2021 .-Universidades públicas lanzaron convocatorias para reclutar a estudiantes y académicos en las brigadas que vacunarán a la población contra Covid-19.

Una de las primeras instituciones en solicitar apoyo a sus alumnos fue la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que desde el 4 de diciembre suma más de 5 mil voluntarios de las facultades de Medicina, Enfermería y Odontología.

Se prevé que los equipos operen dentro del campus universitario y los brigadistas serán capacitados para esta labor.

De acuerdo con la Máxima Casa de Estudios, los voluntarios firmaron un consentimiento informado, han cursado al menos los primeros dos años de su carrera y no son parte de la población vulnerable por razones de salud o edad.

A esta acción se ha sumado la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) que ha convocado al estudiantado de las carreras relativas a las Ciencias de la Salud, como Médico Cirujano, Enfermería y Cirujano Dentista.

Esta semana está casa de estudios solicitó inscribirse a interesados que cuenten, al menos, con el 50 por ciento de los créditos aprobados del programa educativo al que pertenezcan.

Los participantes, se indicó, serán capacitados por las autoridades del sector salud y de la Universidad, además serán vacunados como parte del personal de salud de primera línea. Tampoco podrán colaborar quienes pertenecen a la población vulnerable.

Asimismo la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) pidió enlistarse a estudiantes y egresados de las carreras de Medicina, Enfermería, Odontología, Químico Farmacobiólogo, y Medicina Veterinaria y Zootecnia.

También se les pide el 50 por ciento de créditos en sus carreras y no ser población vulnerable.

La institución ofrece capacitación y podrán tomar el curso en línea ofrecido por la UNAM. Se estima que el tiempo de sus funciones sea de tres semanas.

En tanto, la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) reunió a 226 estudiantes que cumplieron los requisitos.

De la licenciatura en Enfermería sumaron 209; de Gerontología, 11 y 6 de maestría, según datos de la institución.

La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) publicó una convocatoria de carreras relativas a salud con requisitos similares a los de otras escuelas, y en caso de no tener experiencia se pide tomar el curso de la UNAM en línea.

Sin embargo, en esta universidad, alumnos han acusado que se trata de imponer la afiliación a las jornadas.

A través de la página Frente Crítico Estudiantil UJAT, estudiantes denunciaron que autoridades universitarias los obligan a participar en las brigadas de inmunización a cambio de su servicio social.

Algunos de ellos, reclaman, son de la carrera de Psicología, que no es relativa a la misión encomendada, y prefieren evitar riesgos.