Cortesía Europa Press Agencia Reforma

MADRID, España.- Netflix anunció que Mariano Barroso, ex presidente de la Academia de Cine española, será el director de contenido del área de Películas para España y Portugal.

«Estamos muy emocionados de que Mariano Barroso, un referente en la industria audiovisual, se una al equipo de Netflix.

Su visión y experiencia como director, guionista, productor y presidente de la Academia de cine (2018-2022) nos ayudará a seguir consolidando nuestra firme apuesta por las películas españolas y el talento local», señaló Diego Ávalos, vicepresidente de Contenidos de Netflix en España y Portugal.

«Estoy encantado de comenzar esta etapa al frente del equipo de películas. Continuaremos dando voz al talento español y contando las mejores historias.

Nuestro país y nuestra comunidad cinematográfica tienen un potencial extraordinario», expresó Mariano Barroso.

Esta incorporación se suma a los nombres de Verónica Fernández, directora de Series de Ficción de Netflix en España y Portugal, o Álvaro Diaz, director de No Ficción, Documentales y Programas de Entretenimiento en España y Portugal.

Mariano Barroso es un director, guionista y productor de cine español; ganador de tres Premios Goya por Mi Hermano del Alma (1993, Mejor Director Novel), Invisibles (2007, Mejor Documental) y Todas las Mujeres (2013, Mejor Guion Adaptado).

Ha dirigido, entre otros títulos, Éxtasis, Los Lobos de Washington, El Día de Mañana y La Línea Invisible. Fue presidente de la Academia de Cine de España desde 2018 hasta 2022.

Estudió dirección cinematográfica en el American Film Institute y en el Instituto Sundance, y dirección teatral en el Teatro Español de Madrid y en el Laboratorio William Layton. Alterna la dirección de cine con su actividad como docente.

Ha dirigido varios montajes teatrales, como El Hombre Elefante del dramaturgo estadounidense Bernard Pomerance; y Closer, del inglés Patrick Marber, y ha sido responsable de los departamentos de Dirección de la Escuela de Cine de Cuba (EICTV), el Centro de Estudios de la Ciudad de la Luz y la Escuela Cinematográfica y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid, ECAM.