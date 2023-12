Mi hijo, que está por graduarse y ha ya cuatro años que se marchó de casa, tendría tres años una tarde que lo llevé al cine, seguro –más que seguro– que a ver alguna de esas cintas de dibujos animados; desde entonces no volvía.

Cuando se me antoja ver un filme, que tampoco es que se me antoje mucho, veo la manera de verlo en televisión, casi siempre un par de meses más tarde de su estreno en las salas; hice un excepción con Netflix, para ver y sólo para eso, la ‘Roma’ de Cuarón y ‘La balada de Buster Scruggs’ de los Cohen: ambas, debo admitirlo, me gustaron.

Resulta que, con tal de trascender y no pensar en las festividades en curso, se me antojó ver el ‘Napoleón’ de Ridley Scott; ¿qué podía salir mal? El tema, per se, es fascinante; el director con la bien ganada fama de ser de los mejores de su camada; Joaquin Phoenix, un actor excepcional…

Ya todo comenzó a complicarse para intentar llegar al centro comercial donde está el complejo de salas: el imposible tráfico decembrino que me hizo recorrer en media hora un trayecto que, en otras épocas menos complicadas, debería hacer en 10 minutos, a lo sumo; pero lo peor estaba al llegar a dicho centro comercial, donde apenas se podía dar un paso.

Mirones en bola, alternándose con buscadores de chucherías, en una multitud informe de personas que no sé en qué momento, y por qué razón, se convencieron que las Navidades tienen que ver algo con esa orgía de estulticia, donde hay que salir a la calles como si la vida se nos fuera en ello, y hay que gastar bajo el reclamo de que esa es la manera de celebrar.

La película no me gustó, por mil razones: la épica histórica no se le da a Scott; así que a media noche, luego de tres horas de un relato al que no le encontré el ritmo, tan lleno de lagunas como de sangre, salí a calles llenas de bares, casinos y antros de todo pelaje, donde se agrupaban otras multitudes, de los que piensan que la Navidad es una muy buena ocasión, para la jarana y para beber como los famosos peces.

Que a mí esta época me parece la de la fiesta suprema de la hipocresía, ya lo he dicho muchas veces, pero nunca pensé que llegaría al extremo de convertirme en algo así como un purista –de una festividad que, la verdad, no me va, ni me viene.

No, aquí no voy a ponerme a hacer disquisiciones sobre el Jesús histórico, el paulismo, los papiros de los esenios, la emergencia del cristianismo, ni nada que se le parezca: que cada quien entienda de esas cosas lo que quiera o pueda entender… Lo que pasa es que…

Llego a casa, ese día o cualquier otro, y enciendo el televisor como quien va a cruzar un campo minado; ya resulta extraño que una tienda de refacciones me quiera vender un acumulador, o un juego de destornilladores, apelando a los hechos presuntamente ocurridos en Belén, ya tiene lo suyo.

El colmo de los colmos –aunque seguro pronto habrá otro genio que nos regale con nuevos y más osados adefesios intelectuales–, es ver un anuncio de uno de esos servicios de ventas por internet, que al ritmo de la celebérrima –y no precisamente agradable– ‘Noche de paz’, me recomiende que deje de hacer filas (que no hago, yo no pienso regalar ni un calcetín Donelli), y use los acordes de Gruber, para sustituir uno de los versos del cura Mohr (algo de ‘una noche de amor’), por el estribillo de ‘compre por la aplicación’.

Si la historia entera de la humanidad es una muestra de que no estamos, como especie, en nuestros cabales, esta muestra de oligofrenia (y uso el sustantivo como eufemismo, para no escribir algo impublicable), es ya un clamar al cielo para que ya, muy pronto, esta barbaridad de la Inteligencia Artificial nos ponga en donde nos toca estar y comience la temida era en que en el mundo manden las tostadoras, las batidoras y los refrigeradores.

Otra razón más para que el 24 cumpla mis planes: encerrarme al mediodía, apagar el teléfono y darme a la molicie de ver películas de Bresson y Godard, y no saber nada de la humanidad hasta el año entrante.

Agur.

@Agustínlascazas: Facebook, Instagram.