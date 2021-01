Siguen sin tener respuesta de ninguna parte compradores de boletos para la variedad del Palenque de la Feria, cancelada el año pasado a causa del COVID-19. Los afectados quienes se manifestaron ayer por la mañana a las afueras del Congreso del Estado en la espera de la intervención de parte de algunos legisladores, piden que sus peticiones sobre el reembolso de su dinero sean escuchadas.

A temprana hora un grupo no mayor a diez personas, se concentró a las afueras del recinto legislativo con la intención de solicitar entablar una conversación con el diputado presidente de la comisión de Turismo, Heder Guzmán, y con ello presionar más a los concesionarios del palenque, quienes aseguran únicamente prometen fechas para solucionar el problema, sin embargo, con el paso del tiempo no se ha concretado absolutamente nada. Los quejosos, quienes en algunos casos están reclamando el pago de entre 2 mil 200 y hasta de 14 mil pesos por los boletos de las actuaciones canceladas, no descartaron presentar un nuevo recurso de inconformidad incluso ante la Profeco, instancia a la cual el año pasado acudieron realizándose una audiencia, a la cual los demandados no se presentaron.

“Desde el año pasado se hizo una audiencia, pero no se presentaron a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y hasta la fecha el dinero no nos lo han regresado. Dijeron que en septiembre nos pagarían, ya pasaron cuatro meses y no vemos claridad ni intención”, expresó Guadalupe, una de las personas afectadas.