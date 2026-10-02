Personal suplente del Hospital General del ISSSTE en Aguascalientes manifestó su inconformidad mediante la colocación de mantas y pancartas en las instalaciones para denunciar retrasos en sus pagos, falta de prestaciones laborales y presuntas irregularidades en la asignación de plazas.

En los mensajes colocados en distintas áreas del nosocomio, los trabajadores señalan que no reciben pagos justos y puntuales y que carecen de prestaciones como seguridad social, vacaciones y aguinaldo. También cuestionaron que no se respete la antigüedad dentro de la bolsa de trabajo para la asignación de plazas.

Al respecto, la secretaria general de la Sección VII del Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE, Herlinda Martínez Ramos, aclaró que la organización sindical no tiene representación formal sobre los suplentes, ya que esta corresponde únicamente al personal de base. Sin embargo, afirmó que la sección sindical está abierta a recibir a los trabajadores para brindarles orientación y buscar alternativas ante sus demandas.

Señaló que la actual dirigencia apenas tiene un mes en funciones, por lo que todavía no han sesionado las subcomisiones de bolsa de trabajo y escalafón. Aseguró que, una vez que comiencen los trabajos, estos temas serán revisados de manera pública y transparente.

Sobre los retrasos en los pagos, reconoció que se trata de una problemática que se ha presentado históricamente y explicó que la dispersión de los recursos corresponde al nivel federal.

Indicó que la bolsa de trabajo incluye a médicos, enfermeros, camilleros, personal administrativo, laboratoristas, químicos y otras categorías.