Ejidatarios de Peñuelas reclaman al Gobierno del Estado entre 300 y 500 millones de pesos por caminos y derechos de vía relacionados con las reservas territoriales destinadas a la expansión de Nissan, luego de haber ganado un juicio que ordena el pago de las superficies que quedaron pendientes de indemnización, informó el secretario general de Gobierno, José Antonio Arámbula López.

El funcionario explicó que el conflicto se remonta a la adquisición de terrenos para la empresa automotriz, cuando se pagaron las superficies correspondientes, pero quedaron pendientes de indemnización algunos caminos ejidales y derechos de vía que no fueron incluidos en las compensaciones originales.

Ante esta situación, los ejidatarios promovieron un procedimiento judicial que se resolvió a su favor, por lo que actualmente existe una sentencia que obliga a cubrir el pago de los terrenos pendientes. Sin embargo, persisten diferencias respecto al monto que deberá pagarse.

Los afectados buscan recibir una compensación calculada conforme al valor actual de los terrenos, lo que el Gobierno del Estado considera exorbitante, pues sostiene que debe tomarse como referencia el precio por metro cuadrado acordado en aquel momento, cuando los ejidatarios recibieron cientos de millones de pesos.

Arámbula López indicó que las autoridades estatales mantienen conversaciones con los representantes de los ejidatarios para lograr un acuerdo. Sin embargo, advirtió que no se puede cometer un delito para reclamar un derecho, en referencia a los bloqueos que realizaron los ejidatarios la semana pasada sobre la carretera federal 45 Sur, en las inmediaciones de Nissan.

“La ley prohíbe cerrar las vías de comunicación. Es un delito. No queremos dañar a nadie ni ser represores, pero tampoco podemos hacer como que la ley no existe”, manifestó.