Colectivos ciclistas se unieron al reclamo hacia la autoridad estatal y municipal para que implementen acciones de mejora en el transporte público, en más seguridad para el uso de la bicicleta y en peatonalizar más calles en Aguascalientes, así lo destacó el alcalde de la Bicicleta para el Estado, Josafat Martínez de Luna.

En el marco de la celebración del Día Mundial Sin Auto que tuvo lugar este 22 de septiembre con una rodada ciclista que inició en el cruce de las calles Colón y Juan de Montoro hasta el Barrio de la Purísima dando vuelta por 28 de Agosto y Madero hasta llegar al stand “Todos Juntos por la Movilidad” ubicado en las calles Madero y Morelos, Martínez de Luna comentó que esta fecha impuesta por la ONU en 2018 busca desincentivar el uso del vehículo automotor en todas las ciudades del mundo y que los gobiernos le apuesten al uso del transporte público, de la bicicleta y a caminar “que es donde deben estar puestos todos los recursos”.

Destacó que en el caso de Aguascalientes, lamentablemente cada 10 años sube entre un 100 a un 110% el número de vehículos automotores que circulan en la ciudad y el recurso de Movilidad por parte de la autoridad estatal se destina en un 98% al automóvil, por lo que la pirámide prácticamente está invertida de lo que indica la propia Ley de Movilidad en el Estado, de que se debe priorizar al peatón, al ciclista y al transporte público sobre el transporte privado.

Afirmó que con la construcción de más puentes vehiculares lamentablemente también han subido los contaminantes, toda vez que generan tráfico inducido los flujos continuos y seccionan la ciudad. Resaltó que el Manual de Calles para Ciudades Mexicanas en su página 57 menciona a Aguascalientes que es una ciudad donde no se recomienda ese tipo de avenidas porque al hacerlas más rápidas, la gente ya no puede utilizarlas a pie de manera segura y para el ciclista es imposible circularlas, “entonces si no tiene alternativas, la movilidad ¿para quién es? Es lo que estamos diciendo y hoy estamos reclamando con el Día Mundial Sin Auto mejorar el transporte público, mejorar el uso y seguridad de la bicicleta y peatonalizar más calles en Aguascalientes”.