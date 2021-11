Antonio Baranda Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Empresarios quintanarroenses urgieron al reforzamiento de acciones de seguridad para no afectar el turismo en el Estado, tras la balacera ocurrida el jueves en la playa de Puerto Morelos.

Abelardo Vara, empresario hotelero de Quintana Roo, afirmó que los abrazos no funcionan y la situación de inseguridad en la entidad se encuentra fuera de control por el aumento de los grupos criminales.

«Se nos salió de las manos. Los abrazos no han funcionado y pues, siendo honesto, no se han dedicado los recursos suficientes para controlar la inseguridad», dijo el ex presidente de la Asociación de Hoteles de la entidad.

«Esta fuera de control, todos los días encuentras gente encostalada, desmembrada, raptos».

El jueves un comando irrumpió en la playa de un hotel de Puerto Morelos, para ejecutar a dos presuntos narcomenudistas.

La Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres advirtió sobre la lucha entre organizaciones criminales dedicadas al narcomenudeo en las playas.

«(Hay una) feroz y despiadada lucha entre las bandas delictivas dedicadas a la venta y distribución de drogas en las playas, y que en los últimos meses se libra con mayor intensidad por el control de las plazas», refirió.

«(Hacemos) un enérgico y firme llamado a las autoridades del Gobierno municipal, estatal y federal para que, con acciones firmes, contundentes y de atención prioritaria al problema de inseguridad que se vive en los destinos turísticos del Estado, se brinde de una vez por todas seguridad».

El consejero de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, Jesús Almaguer Salazar, sugirió poner en marcha una estrategia integral en toda el área, para prevenir y evitar este tipo de situaciones que, dijo, causan una mala imagen a los destinos turísticos.

«Apelamos a la buena voluntad del Presidente (López Obrador). La Marina ha demostrado que puede controlar este tipo de situaciones y sería importante la presencia de un cuerpo de élite de la Marina en el Estado para que apoye a las autoridades».