Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Gobiernos estatales reclamaron ayer el incumplimiento de la promesa de la Administración federal de entregar suficientes vacunas para adultos mayores y concluir la vacunación de personal de salud.

A la vez, protestaron por la centralización del proceso donde 18 militares y 14 delegados federales serán los jefes de operación de la vacunación en los estados por encima de las autoridades estatales.

En el encuentro, el Gobierno federal admitió dificultades para conseguir vacunas y que no será fácil obtenerlas inmediatamente. Informó que la vacuna que se aplicará a partir del lunes será la de AstraZeneca con 70 por ciento de efectividad.

“La disponibilidad de vacunas es limitada y de proveeduría progresiva incierta”, se expresó en el documento entregado a los titulares de salud y argumentó que “la estrategia de vacunación será adaptable en un contexto de incertidumbre”.

Informó que las vacunas que se adquieran ahora serán para adultos mayores y queda pendiente concluir con la segunda dosis para personal de salud. Hasta ahora, apenas el 14 por ciento de los trabajadores de la salud (85 mil 887) ha completado las dos dosis del proceso de inmunización, según informó el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell.

Conforme el documento de Estrategia Nacional de Vacunación, presentado ayer en una reunión encabezada por López Gatell con los secretarios de salud estatales, este lunes iniciará la vacunación de adultos mayores pero las dosis a aplicar serán apenas el 5.5 por ciento de las necesarias.

La vacunación iniciará en zonas rurales y no en las zonas de mayor contagio como las urbanas, lo que fue cuestionado por los funcionarios estatales de Salud.

En la Ciudad de México la vacunación de adultos mayores comenzará en las alcaldías de Milpa Alta, Cuajimalpa y Magdalena Contreras, de predominancia rural.

La coordinación en cada estado quedará a cargo de “Enlaces Correcaminos” que en su mayoría serán militares. En 18 estados, oficiales y médicos de la Sedena y Marina coordinarán la vacunación. En 5 de 6 estados gobernados por Morena los coordinadores serán civiles. En Veracruz, coordinará la médica epidemióloga de la Secretaría de Marina (Semar), Elena Jackeline Brisuela.

Manuel de la O, titular de Salud de Nuevo León, dijo que la vacuna de AstraZeneca, que empezará a distribuirse con la llegada el domingo de un lote de 500 mil dosis, no está autorizada para adultos mayores y, al aplicarlas en zonas rurales, se corre el riesgo de no tener dónde atender a los pacientes en caso de que presenten efectos adversos.

Además de que debería empezarse en la zona metropolitana donde está el mayor número de contagios y defunciones.

Según estadísticas estatales, el 93.6 por ciento de los 161 mil 361 contagios confirmados en Nuevo León han ocurrido en los 18 municipios de la zona metropolitana y periférica, y sólo el 5.8 por ciento en el área rural. El 94 por ciento de las 8 mil 339 muertes han ocurrido en el área conurbada y el 4.7 por ciento en la zona rural.

El Secretario de Salud de Yucatán, Mauricio Sauri, pidió en el encuentro que se concluya con la vacunación del personal médico y se aseguren las segundas dosis de quienes ya lo recibieron.

“Es necesario cuidar a quienes nos cuidan”, enfatizó Sauri Vivas.