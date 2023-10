Verónica Gascón y Saraí Cervantes Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El sector empresarial aseguró que no hubo información oportuna sobre la dimensión del huracán «Otis» que azotó el estado de Guerrero, en particular, el Puerto de Acapulco.

«Es triste lo que está pasando, no sólo en Acapulco, también en Chilpancingo está pasando, no tenemos la información necesaria. Por falta de información a tiempo estamos viviendo esta desgracia», lamentó Esperanza Ortega, presidenta de Canacintra.

María Luisa Olvera, socia de la empresa transportista Auto Express Costa Sur, dijo a REFORMA que representantes del sector que operan en Guerrero y Oaxaca han tenido complicaciones para el abasto de mercancías ante el cierre de carreteras.

«El diesel nos preocupa. Mientras que el desabasto de mercancías de abarrotes se podría estar dando en unos días para la Costa Chica de Guerrero y de Oaxaca porque al no haber paso no se les puede surtir la mercancía a los hoteles», destacó.

Olvera indicó que los hoteles se surten en promedio cada 15 o 20 días, los cuales estaban por hacer pedidos pero que les «ganó» el huracán. Estimó que los complejos tienen inventario para resistir de tres a cuatro días en promedio.

Amanda Guadalupe Olvera, directora de la empresa Transportes Lekan, dijo que han tomado la decisión de no enviar camiones por temas de seguridad, sobre todo para evitar que vandalicen las unidades y sus operadores no corran peligro.