Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Mientras pobladores de Tecolutla urgieron víveres, energía eléctrica y apoyo económico tras el impacto del huracán “Grace”, el Gobierno de Veracruz hasta ayer aún se encontraba en la etapa de evaluación de daños.

Al mismo tiempo que el Gobernador Cuitláhuac García recorría el municipio costero de la región norte de la entidad, golpeado el sábado pasado por lluvias y fuertes vientos, los pobladores bloqueaban la vía federal 2080 a la altura de la comunidad de Guadalupe.

“¡Queremos al Gobernador, queremos al Gobernador!”, gritaron con pancartas en mano.

Carlos Fernández, quien se presentó como líder del grupo de palaperos, restauranteros, comerciantes y habitantes afectados, acusó que el Mandatario morenista no quiso visitarlos para escuchar de viva voz sus problemáticas.

“La molestia es para que atienda los problemas, sabemos que hay plan de emergencia, ningún momento ni antes, ni durante, ni después de la contingencia estuvieron aquí, no contamos con la Marina para nada”, reprochó.

“Hay una desesperación porque no hay energía eléctrica para reactivar negocios, que están devastados, no tenemos apoyo de autoridades locales, no tenemos al Presidente municipal cerca de nosotros, por lo menos levantar un censo, sólo tomar fotos para evidencia de su trabajo, pero en ningún momento un censo de personas afectadas”.

Frente a medios locales, el Gobernador García aseguró que estaban a prisa recabando información para evaluar los daños en la región norte, la más afectada de la entidad por el huracán categoría 3.

“Estamos evaluando, tenemos que apurarnos en la evaluación, la afectación más grave en esta zona fue que la caída de los árboles que afectó las líneas de electricidad y el problema de desechamiento de sus negocios”, respondió ante las preguntas de la prensa.

Además, al ser cuestionado sobre la presunta falta de despensas para los habitantes afectados, García expresó, sin dar una cifra, que la Administración estatal estaba entregando elementos a la población.

“Trajimos sí (despensas), pero la queja esa casi no ha sido”, respondió.

“La queja ha sido la falta de luz eléctrica, también traemos el servicio médico porque en estas urgencias difícilmente pueden comunicar, trajimos medicamentos, el DIF está atendiendo las colonias, Protección Civil también”.

Ayer, habitantes de Poza Rica, Tihuatlán, Coatzintla, Nautla, Papantla y Gutiérrez Zamora todavía reportaban problemas de suministro de electricidad, así como también de señal telefónica.

Otros municipios que también se reportaban con daños fueron Tuxpan, Xalapa, Coatepec, Cerro Azul, Atzalan, Jalacingo, San Rafael, Álamo Temapache, Tlapacoyan, Espinal, Cazones, Huayacocotla, Alto Lucero, Jilotepec y Las Vigas.

Alerta en Tuxpan

El Ayuntamiento de Tuxpan, en Veracruz, alertó a la población ante el incremento del río Pantepec, en su tramo Tuxpan. Hasta la tarde de ayer, el cauce estaba 2.5 metros arriba de su nivel, a tan sólo 50 centímetros de desbordarse.