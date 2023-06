Claudia Salazar Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Previo a la entrega de auditorías sobre el ejercicio 2022, el auditor David Colmenares y el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, fueron sorprendidos ayer en un restaurante por la diputada del PAN María Elena Pérez-Jaén.

Acusó que ello explica por qué la Auditoría Superior de la Federación está entregada a la llamada «Cuarta Transformación».

«Aquí podemos ver al diputado Ignacio Mier, coordinador de los diputados de Morena, y al auditor Superior de la Federación, David Colmenares, reunidos a tres días de la primera entrega de la Cuenta Pública 2022.

«¿Vino a pedirle su autorización? Lo que siempre he dicho, la Auditoría está entregada a la 4T», reprochó la legisladora Pérez Jaén al verlos en el restaurante Prendes, en Polanco, cerca de donde ella vive.

La legisladora difundió un video en sus redes sociales, donde los cuestiona sobre el objetivo de su comida en dicho restaurante.

Ambos se quedan a medio bocado al verla, aún sin terminar el platillo principal, sin reacción ante el video que les está grabando.

Reclamó a Colmenares que no vaya a la Cámara a rendir cuentas, pero sí a los restaurantes para verse con Mier.

Al coordinador de los diputados le pregunta por su hermano, que es colaborador de Colmenares en la ASF.

«¡Miren nada más qué sorpresa! Aquí tenemos a David Colmenares, Auditor Superior de la Federación y a Ignacio Mier, coordinador de los diputados de Morena, comiendo juntos y me da mucho gusto porque seguramente están viendo el tema de la primera entrega de la Cuenta Pública 2022.

«Y yo le pregunto al diputado Mier ¿cómo va su hermano trabajando con David Colmenares en la Auditoría Superior de la Federación? Y a usted, David Colmenares, a ver si ya se presenta en la Cámara de Diputados y no nada más en los restaurantes», dijo la legisladora en el video al auditor, que en las dos últimas entregas no ha acudido a San Lázaro.

El hermano del coordinador morenista es Marco Fernando Mier, director adjunto de la unidad de Normatividad y Enlace Legislativo de la Auditoría Superior de la Federación.

Pérez Jaén ha cuestionado la parcialidad de Colmenares, pues no se aplican auditorías forenses a la gestión de la 4T, ni se presentan denuncias penales, a pesar de los faltantes en las dependencias federales y ya pasaron los tiempos legales para esperar la comprobación del dinero.