Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- En lugar de celebrar los cinco años de su llegada al poder, el Presidente Andrés Manuel López Obrador debió decretar un día de luto por la creciente violencia que vive el País, afirmó Cristóbal Ascencio García, Obispo de la Diócesis de Apatzingán, una de las regiones más azotadas por el crimen organizado.

Durante su misa dominical, el líder católico urgió incluso al Mandatario federal a pedir perdón por el aumento de asesinatos en su sexenio, pues oficialmente ya rebasan los 125 mil, y también por las más de 100 desapariciones.

El Obispo lanzó el reclamo a unos 50 kilómetros de La Ruana, en la Tierra Caliente de Michoacán, donde el pasado 29 de junio fue emboscado y acribillado el ex líder de las autodefensas, Hipólito Mora, junto con tres de sus escoltas.

«Mientras algunas autoridades dicen que todo está bien, los que vivimos aquí y un servidor sabemos que no está bien.

«Ayer nuestro Primer Mandatario celebraba el quinto aniversario de haber llegado al poder. Nos prometió que su principal objetivo era poner la paz y yo digo: en lugar de haber celebrado festivamente en el Zócalo, por qué no decretar un día de luto, de duelo nacional, no sólo por los fieles de la Diócesis que han perdido la vida, sino por tantos hermanos en México. Reconocer que en nuestro País hay más violencia que hace 5 años».

En su homilía, García agradeció a los presentes haber asistido a misa pese a que desde la mañana hubo narcobloqueos en las carreteras que conectan a Apatzingán, Tepalcatepec, Aguililla y Buenavista.

«Que pidieran perdón al pueblo mexicano y a los que han sido privados de un ser querido por la violencia, o que no encuentran a tantos hermanos desaparecidos, en vez de un día festivo, un día de duelo; pedir perdón por no haber encontrado las estrategias necesarias para la paz», exigió.

«Ojalá que los contendientes para el siguiente periodo del poder, piensen en en celebrar el servicio que se da y no el triunfo que se tiene».

En tanto, Guadalupe Mora, hermano del ex dirigente de las autodefensas acribillado, reveló que su familia tiene protección de militares, pero, hasta ahora, ninguna autoridad le ha brindado informes sobre el asesinato y las investigaciones.

«No estoy informado de nada, nadie se me ha acercado», relató a Grupo REFORMA.

No obstante, afirmó que los responsables del múltiple asesinato son Nicolás Sierra Santana, «El Gordo», líder de «Los Viagras»; Heladio Cisneros, «La Sirena», y otro sicario identificado como «El Conejillo», quien incluso presumió fotografías disparando con un fúsil Barret calibre 50 contra la camioneta blindada de Hipólito Mora.

«Fue un Barret 50, ahí están los videos, los vecinos vieron todo lo que pasó. Exijo justicia para mi hermano, que los saquen y traten de detenerlos, son todos de Las Catalinas, un pueblo de aquí de Buenavista, todos Los Viagras viven ahí, ya ni ahí los aguantan, pero no se atreven a decir nada porque los matan», añadió.