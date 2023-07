Víctor Fuentes Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Empresas de Estados Unidos y Canadá presentaron dos nuevas demandas de arbitraje comercial contra México para reclamar indemnizaciones que suman 258 millones de dólares.

Con estos casos, registrados el jueves, son ya 17 los arbitrajes en trámite contra nuestro País por violaciones al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), contando únicamente los que se llevan ante el Centro Internacional para Arreglo de Disputas de Inversión (CIADI) del Banco Mundial.

De los 17 casos, siete han ingresado en 2023 (24 por ciento de todos los que ha recibido el CIADI) y 16 se iniciaron en este sexenio, aunque varios son por controversias que se arrastraban desde administraciones previas. Se trata de los últimos arbitrajes que se llevarán bajo reglas del TLCAN, que ya fue sustituido por el T-MEC.

La minera canadiense Silver Bull Resources presentó su demanda para reclamar el pago de 178 millones de dólares por el bloqueo ilegal de su proyecto Sierra Mojada, una mina de plata y zinc en Coahuila a la que no ha podido acceder desde septiembre de 2019.

La mina fue bloqueada por la denominada Sociedad Cooperativa de Exploración Minera Mineros Norteños. Silver Bull había anunciado su intención de iniciar el arbitraje desde marzo pasado, y una reunión de conciliación con funcionarios mexicanos, el 30 de mayo, no terminó en acuerdos, por lo que la demanda fue presentada ante el CIADI.

El otro caso fue promovido por la firma estadounidense Arbor Confections Inc. y los hermanos Mark Alan y Brad Ducorsky.

El portal especializado CIAR Global informó que el reclamo, por 80 millones de dólares, deriva del no pago de arrendamiento de una nave industrial en Ciudad Juárez por parte de una empresa mexicana, que tardó siete años en ser desalojada por la justicia local.

La nave pasó en 2015 a control de la operadora logística Accel, señalada en la demanda por ejercer su influencia política para hacerse con el inmueble.

En este caso -según CIAR Global- también hubo una reunión de conciliación no exitosa con la Secretaría de Economía, el pasado 20 de junio.

Estos litigios requieren la designación de tres árbitros y la emisión del laudo final usualmente toma varios años, por lo que en la mayoría de ellos, los eventuales pagos tocarán a la siguiente Administración federal.

De las demandas en curso, las más cuantiosas son de la estadounidense Amway, de tres mil millones de dólares por la expropiación ilegal de un inmueble de 280 hectáreas en Jalisco, y la de Legacy Vulcan, por mil 900 millones de dólares, por la disputa con el Gobierno federal por la explotación de piedra caliza en Quintana Roo.

En este último caso, que inició en enero de 2019, los integrantes del tribunal arbitral y representantes de México y la empresa demandante, hicieron entre el 18 y el 20 de julio un recorrido en los sitios motivo de la controversia.