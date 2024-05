CDMX.- El grupo RBD ha confirmado un desfalco de 1 millón de dólares en las finanzas de su gira «Soy Rebelde Tour» de 2023, lo cual ha paralizado sus planes de regreso para este año. A través de un comunicado de Sould Productions Inc., se informó que T6H Entertainment, encabezada por Guillermo Rosas, manejó los fondos desde diciembre de 2022, pero se detectó un faltante significativo. Citrin Cooperman, tras una auditoría forense, encontró que cerca de 1 millón de dólares no estaban debidamente contabilizados, a pesar de revisar los recibos y documentos proporcionados por T6H.

El comunicado también señaló que T6H ha obstaculizado el proceso al no firmar documentos clave, imprescindibles para la resolución de pagos y la continuación del tour, dado que los contratos originales requieren su firma. T6H ha negado cualquier malversación, asegurando que ni la empresa ni sus empleados han desviado fondos o participado en desfalcos.

«Soy Rebelde Tour» generó aproximadamente 97.1 millones de dólares, situándose como la segunda gira más taquillera de un grupo latinoamericano. Recientemente, Anahí envió un mensaje de cumpleaños a Rosas, lo que causó controversia entre los fans. Ante la falta de resolución de este caso, RBD ha tenido que suspender todos sus proyectos futuros, incluyendo la continuación de la gira. (Staff/Agencia Reforma)