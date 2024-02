Natalia Vitela Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Pío López Obrador sostuvo ayer un careo judicial con el periodista Carlos Loret, por haberlo exhibido recibiendo dinero por parte de David León, ex colaborador de AMLO.

El hermano del Presidente de México reclama una indeminización de 200 millones de pesos, alegando «daño moral».

«No pudo desmentir un solo renglón de nuestro reportaje, terminó aceptando que videos son auténticos. Me llamó que al final de audiencia, el señor David León expresó que el señor Pío López Obrador lo había amenazado, que le había dicho que se cuidara, que cuidara a su familia», dijo Loret al salir de la audiencia del Juzgado 62 de la Ciudad de México.

Tras la audiencia de más de 8 horas, Pío se negó a dar declaraciones.

«Podemos violar una medida cautelar ordenada por un juez en el sentido de la revelación de la información sensible y sustantiva del expediente», dijo Pío al salir y abordar su auto Mercedes-Benz.

«Es una muestra más de cómo ha ido escalando la agresión del régimen en contra de la libertad de expresión; esto no estaría sucediendo sin el aval del Presidente López Obrador», acusó Loret.