CDMX.- Paul McCartney pidió al director Sam Mendes que evite representarlo con menor estatura que John Lennon en las cuatro películas dedicadas a la historia de The Beatles, cuyo estreno está previsto para abril de 2028.

Durante el podcast Good Hang, el músico explicó que los integrantes del grupo tenían prácticamente la misma altura, salvo Ringo Starr, quien era ligeramente más bajo.

La inconformidad surgió cuando Mendes le envió una fotografía del rodaje que recrea el famoso cruce peatonal de Abbey Road. McCartney observó que Paul Mescal, encargado de interpretarlo, parecía considerablemente más bajo que Harris Dickinson, quien dará vida a Lennon.

El exbeatle recordó que anteriormente cuestionó una situación similar en Nowhere Boy, película de 2009 dirigida por Sam Taylor-Johnson, donde consideró que su personaje aparecía físicamente disminuido frente a Lennon.

El proyecto de Mendes, respaldado por Sony Pictures, contará con cuatro películas, cada una centrada en un integrante de la banda.

Además de Mescal y Dickinson, el reparto incluye a Joseph Quinn como George Harrison y Barry Keoghan como Ringo Starr.

La productora Pippa Harris explicó que las cuatro cintas llegarán a los cines durante abril de 2028, aunque podrían estrenarse de manera escalonada para permitir al público disfrutar cada historia.