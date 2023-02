Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Un grupo de 65 académicos, políticos y ciudadanos de la izquierda democrática reprocharon la entrega de la Orden Mexicana del Águila Azteca al Presidente cubano Miguel Díaz-Canel, por considerarlo un dictador.

El pasado sábado, el Presidente Andrés Manuel López Obrador entregó en Campeche la condecoración, en grado de Collar, la más alta distinción que México concede a jefes de Estado extranjeros.

«Quienes simpatizamos con la izquierda democrática, liberal e institucional nos sentimos tan desconcertados como apesadumbrados por la decisión del jefe del Estado mexicano, Andrés Manuel López Obrador, de condecorar al dictador Miguel Díaz-Canel con la Orden Mexicana del Águila Azteca», expresaron en una carta pública.

«No existen las ‘dictaduras aceptables de izquierdas’ y las ‘dictaduras aborrecibles de derecha’: una dictadura es eso, un régimen en donde las personas no tienen libertades civiles y políticas elementales para poder decidir el rumbo de sus vidas». sentenciaron.

Citaron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos documentó al menos mil 034 personas presas por motivos políticos hasta noviembre del año pasado, y que la organización «Prisoners Defenders» atestiguó que 100 presos políticos fueron víctimas de tortura, incomunicación e intimidación psicológica.

Entre algunos de los firmantes están el ex presidente del IFE José Woldenberg, el académico Roger Bartra, el ex Rector Raúl Arias Lovillo, así como Fernando Bazúa, Alma Maldonado, Raúl Bejarano Romero, Fernando Belaunzarán Méndez, Bernardo Bolaños Guerra, Rubén Chababo y Mony de Swaan.