CDMX.- La actriz mexicana Lupe Vélez sí tiene familiares directos vivos y no están de acuerdo con que se use su nombre para hacer una película como la que está en marcha bajo la dirección de Roberto Fiesco y protagonizada por Itatí Cantoral.

Así lo señaló en entrevista Arturo Olachea Villalobos, sobrino de la fallecida actriz y representante legal de la familia Villalobos Vélez.

«Que todo México se entere que sí existen familiares directos de Lupe Vélez», dijo el abogado vía telefónica, «malamente están lucrando y haciendo uso indebido de su nombre sin tener la autorización o el consentimiento de los familiares».

Por instrucciones de sus tíos, que cuentan con los derechos de la estrella nacional que trabajó en Hollywood, emprenderán acciones legales por el uso indebido del nombre en contra de Fiesco, Cantoral y hasta de Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, por dar las facilidades para el rodaje en ese estado.

La familia dará de plazo para negociar hasta el miércoles, pero si no encuentran respuesta acudirán a presentar denuncia formal en Baja California Sur, donde viven.

De nombre real María Guadalupe Villalobos Vélez, la actriz marcó una huella en el cine durante la primera mitad del siglo 20, pues compartió créditos con actores como Tod Browning en la película Oriente y Víctor Fleming en El Canto del Lobo. Falleció en 1994.

El estreno de Lupe está previsto para 2024, en el marco del octogésimo aniversario de la muerte de la estrella. (Jacqueline Ponce León/Agencia Reforma)