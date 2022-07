Rolando Herrera Agencia Reforma

OCOSINGO, Chiapas.-Un grupo de trabajadores de la Sección 7 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) reclamó al Presidente Andrés Manuel López Obrador la reducción en las horas laborales en aras de la austeridad.

Los maestros, quienes lo esperaron a las afueras del Banco del Bienestar que acudió a inaugurar en este municipio, indicaron que la Secretaría de Educación Pública eliminó las horas de impartición de clases de arte, lo que impacta en el bolsillo de los docentes, pues disminuye su ingreso.

También, aseguraron, existe un adeudo relacionado con estas horas, las cuales no han sido reconocidas pese a que ya fueron impartidas.

«El problema es que con el fin de gastar menos, de su mentada austeridad, nos han quitado las horas de arte y si de por sí ganábamos poco ahora ganamos menos», señaló Gonzalo Hernández.

Además de la restitución de las horas de arte y el pago de los adeudos, los docentes también exigieron que el Gobierno estatal, encabezado por el morenista, Rutilo Escandón, descongele la caja de ahorro y los maestros puedan acceder a préstamos y a que les entreguen sus recursos a aquellos que alcanzan la edad de jubilación.

Mediante un decreto, explicaron, el Gobierno del Estado congeló los recursos, argumentando que se cometían abusos con los préstamos, sin embargo, se trata de dinero aportado por los trabajadores.

Para evitar que los maestros bloquearon la llegada del tabasqueño al evento, personal de la Ayudantía negoció con ellos para que el Mandatario detuviera la camioneta y José Domingo López Guzmán, dirigente de Educación Indígena de la Sección 7, pudiera dialogar con él.

Así ocurrió, entre el tumulto y empujones, el dirigente magisterial se acercó a la ventanilla de la camioneta y le dijo al Presidente que, pese a una promesa que les había hecho, la caja de ahorro no estaba operativa y que el hospital del ISSSTE en Ocosingo no tiene medicamentos y no brinda atención médica porque carece de especialistas.

López Obrador escuchó los planteamientos que le hizo el docente, con rostro serio y tono firme, le dijo que hablaran con el Oficial Mayor de la SEP, que sería el que atendería su demanda.

¡Participa con tu opinión!