Antonio Baranda y Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Al arrancar el encuentro bilateral México-EU, el Presidente Andrés Manuel López Obrador reprochó al Mandatario Joe Biden el desdén que ha tenido el Gobierno norteamericano hacia los países de América Latina y el Caribe.

«Sostengo que es el momento de terminar con ese olvido, ese abandono, ese desdén hacia América Latina y el Caribe, a partir del respeto y de la ayuda mutua.

«Presidente Biden, usted tiene la llave para abrir y mejorar sustancialmente las relaciones entre todos los países del continente americano», planteó López Obrador.

Sentados frente a frente, en una larga mesa del Salón Embajadores, en Palacio Nacional, el Presidente Biden respondió y, fuera del discurso que llevaba escrito, advirtió que su país es el que más dinero ha invertido en otras naciones.

«EU brinda más asistencia al exterior que cualquier otro país en todo el mundo, no solamente en el hemisferio. En los últimos 15 años hemos gastado decenas de miles de millones de dólares en el hemisferio.

«Desafortunadamente, nuestra responsabilidad no termina con el hemisferio occidental, estamos en el centro de Europa, en Asia, en el Medio Oriente, en África. Ojalá pudiéramos enfocarnos solo en una región», respondió Biden.

La reunión bilateral arrojó entre otros resultados la creación de un grupo binacional de trabajo para armar un plan de acción sobre competitividad y cómo aprovechar la oportunidad global de reacomodo de cadenas de suministro, informaron fuentes diplomáticas.

De acuerdo con The New York Times, el Presidente estadounidense enfrenta una presión política interna para obtener de México compromisos en migración, combate al fentanilo y las disputas por el tema energético.

Funcionarios en ambos lados de la frontera han fijado objetivos modestos para la Cumbre de Líderes de América del Norte entre Biden, López Obrador y el Primer Ministro canadiense, Justin Trudeau, quien ayer llegó a México aterrizando en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

Jake Sullivan, consejero de seguridad nacional de la Administración estadounidense, sostuvo que el Gobierno de Biden puede formalizar las quejas contra México en caso de no lograrse un acuerdo sobre el tema energético.

Ejecutivos de compañías energéticas estadounidenses consideran que la política energética de López Obrador pone a las empresas estadounidenses en desventaja en maneras que no están permitidas bajo el T-MEC.

Los tres Mandatarios de México, EU y Canadá cenaron anoche en Palacio Nacional en compañía de sus esposas; ahí se sirvió sopa de milpa, filete de pescado y tamal con relleno de chocolate o merengue con crema de guayaba.

La cena inició alrededor de las 19:15 horas y concluyó alrededor de las 21:00 horas.

Para hoy se prevé un encuentro bilateral México-Canadá entre López Obrador y el Primer Ministro Trudeau, quien apenas el viernes cuestionó la política energética de México, así como el encuentro entre los tres mandatarios en la Cumbre.