Antonio Baranda y Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- AMLO afirmó ayer que es falso el reportaje del NYT sobre posibles vínculos de aliados suyos con cárteles de la droga, y pidió a Estados Unidos informar sobre dicha indagatoria. «¿Qué autoriza a un país a meterse en la vida interna de otro?», cuestionó.

Pero horas después la Casa Blanca negó que exista alguna investigación.

«Yo espero que el Gobierno de EU exprese algo, manifieste algo. También, si no quieren decir nada, si no quieren actuar con transparencia, es su asunto, pero cualquier gobierno democrático, defensor de las libertades, tendría que informar», reclamó.

«Dicen: ‘El gobierno de EU está haciendo la investigación o hizo la investigación’. A ver ¿quién fue?, ¿el Departamento de Justicia, el Departamento de Estado, la CIA, la DEA?».

-¿Lo ve como una intervención?, se le preguntó en la mañanera.

«Sí, porque, a ver, ¿con qué derecho investigan a un gobierno, legal, legítimamente constituido de un país independiente?», cuestionó.

Horas más tarde el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, aseguró que no hay una investigación.

«No hay investigación sobre el Presidente López Obrador. El Departamento de Justicia habría sido el encargado de revisar cualquier acusación en ese sentido», aseguró Kirby en conferencia virtual.