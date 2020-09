Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El Presidente Andrés Manuel López Obrador reclamó que REFORMA haya difundido que, en menos de 36 horas, simpatizantes y organizaciones aliadas de Morena hicieron aparecer 12 firmas por segundo para la consulta sobre ex Presidentes, luego que el lunes el Mandatario dijo que se tenían 800 mil, aunque al día siguiente se reportó la entrega de 2 millones 400 mil firmas.

“Es lamentable que en ese periódico, en ese pasquín, le den tanta importancia a un asunto que deberíamos de reconocer, de exaltar, pero fue una hazaña de los ciudadanos el conseguir en 10 días más de 2 millones de firmas, pero no fue un partido político, no fue una organización social, fue un agrupamiento de ciudadanos que se organizan y destinan todo su tiempo, no duermen y convocan a otros ciudadanos.

“Y todavía, el 15 estaban agotados, me enteré y estaban llamando a otros ciudadanos a que fueran a ayudarles porque se tienen las firmas y había que foliarlas, y faltaban manos, y llegó la gente y lo lograron. Bueno, qué hace este pasquín, poner bajo sospecha el cómo fue que reunieron las firmas, porque no reconocen lo que es la solidaridad, lo que es capaz de hacer la gente, cuando se trata de una causa justa”, señaló.

Cuestionado sobre cómo supo del registro de las firmas y quién le comunicó cómo iba la recopilación, el Mandatario federal dijo que se enteró mediante amigos, en redes sociales y a través de Jesús Ramírez, vocero de la Presidencia, por eso afirmó el lunes que se tenían 800 mil firmas, aunque, subrayó, eran las que se encontraban foliadas.

“Cómo le hicieron, dice, cómo me enteré, bueno pues yo tengo información, para presentar mi escrito estaba yo observando si iban a poder cumplir, porque era muy difícil y entonces, en la redes y con amigos, mandaba yo a preguntar cuántas llevaban, Jesús me ha informado a diario y entonces por eso opiné”, afirmó en conferencia.

“¿Y que porque dije 800 mil? Pues porque fueron las que tenían foliadas, creo que un día antes tenía un millón 200 pero les faltaba ponerle el número y lo lograron, pero claro, cómo este periódico va a querer que se lleve a cabo una consulta para enjuiciar en el marco de la legalidad y con respeto a los procedimientos legales a Carlos Salinas de Gortari, si este periódico surge durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari”.