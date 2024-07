Vicente Flores Hernández Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: El Presidente Andrés Manuel López Obrador presentó un listado de procesos legales de créditos fiscales por 129 mil 185 millones de pesos y acusó que el Poder Judicial ha retrasado su resolución.

Entre las actividades económicas destacadas aparecen: transportación aérea, refresquera, chatarrera, cementera, minera, despacho contable, legal y nóminas, acerera, petrolera, alimenticia, gasolineras, equipo de futbol y tiendas departamentales.

El promedio de días de atraso de los procesos es de 159, según la gráfica mostrada por AMLO.

Los principales litigios por sector son:

– Transportación aérea. Créditos fiscales: 33 mil 495 mdp. Días transcurridos entre el envío del caso de FGR al PJ y la audiencia inicial: 195

– Refresquera. Créditos fiscales: 22 mil 701 mdp. Días transcurridos: 210

– Chatarrera. Créditos fiscales: 19 mil 860 mdp. Días transcurridos: 709

– Cementera. Créditos fiscales: 15 mil 408 mdp. Días transcurridos: 61

– Minera. Créditos fiscales: 11 mil 420 mdp. Días transcurridos: 49

– Gasolineras. Créditos fiscales: mil 391 mdp. Días transcurridos: 298

– Equipo de futbol. Créditos fiscales: mil 271 mdp. Días transcurridos: 118

– Despacho contable, legal y nóminas. Créditos fiscales: 7 mil 645 mdp. Días transcurridos: 328

– Petrolera. Créditos fiscales: 5 mil 460 mdp. Días transcurridos: 179

– Acerera. Créditos fiscales: 5 mil 693 mdp. Días transcurridos: 289

Los asuntos que AMLO presentó son acusaciones penales de la FGR por presuntos fraudes fiscales, es decir, procesos penales que pueden llevar a la cárcel a las personas responsables.

Los créditos fiscales que finca el SAT a las empresas no se litigan en los procesos penales, sino en juicios ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) (que no es parte del Poder Judicial), y posteriormente ante los Tribunales Colegiados de Circuito, donde se resuelve si la empresa tiene que pagar o no.