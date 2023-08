Ángel Charles Agencia Reforma

MONTERREY, NL.- Grupo Higa, propiedad de Juan Armando Hinojosa, señalado como constructor favorito del ex Presidente priista Enrique Peña Nieto, reclamó al Gobierno de Nuevo León el pago de 3 mil 500 millones de pesos por la cancelación del proyecto hidráulico Monterrey VI.

El monto representa un alza del 4 mil 600 por ciento frente a los 75 millones de pesos que la constructora había demandado luego de que no se concretó la obra impulsada por el ex Gobernador tricolor Rodrigo Medina (2009-2015) y que su sucesor, el independiente Jaime Rodríguez «El Bronco» (2015-2021), descartó por su alto costo, afectaciones ambientales y entre señalamientos de corrupción.

Asimismo, los 3 mil 500 millones de pesos representan el 25 por ciento de los 14 mil millones que el Gobierno de Medina estimó como costo del proyecto, cuya construcción nunca arrancó y se quedó en la etapa de estudios.

El dueño de Higa, Juan Armando Hinojosa, estuvo involucrado en el escándalo de la Casa Blanca, una lujosa residencia en Las Lomas, al poniente de la CDMX, que el constructor favorito del gobierno habría vendido al Presidente Enrique Peña en 86 millones de pesos lo que suscitó una denuncia por posible conflicto de interés y detonó una de las mayores afectaciones a la credibilidad de la administración del priista mexiquense.

En el caso de la obra Monterrey VI se buscaba llevar agua a la Presa Cerro Prieto vía un acueducto desde la Cuenca del Río Pánuco, en San Luis Potosí, y la obra se asignó a un consorcio que encabezaba Grupo Higa y en el que participan empresas del Grupo Allende, beneficiado por la Administración estatal del también priista Rodrigo Medina.

La actualización del monto por daño moral, gastos y costos que reclama Higa, a través de su filial Aquos Promotora de Infraestructura, aparece en los informes financieros del primero y segundo trimestre de este año de Agua y Drenaje (AyD) de Monterrey.

«La institución tiene en proceso algunas demandas por daños y perjuicios, la más importante se describe a continuación», se detalla en los pasivos contingentes reportados por AyD.

«La compañía Aquos Promotora de Infraestructura», precisa, «correspondiente a la cancelación del contrato que se celebró con la institución para llevar a cabo el Acueducto Monterrey VI.

«La demandante le exige a la institución el pago de 3 mil 500 millones de pesos como indemnización», añade.

El 15 de abril del 2019, Grupo REFORMA publicó que Higa reclamó por la vía judicial esa cantidad al Gobierno de «El Bronco».

En el 2017, cuando se oficializó la cancelación del contrato, el Gobierno estatal afirmó que la máxima penalización que tendría que pagar sería de 14 millones de pesos.

Al ser cuestionado por el aumento en el monto del reclamo, el organismo descentralizado del Estado se limitó a decir que el caso sigue en litigio y la cantidad fue actualizada por la constructora.

«Es un litigo que está subjudice (sin resolución)», informó AyD.

Actualmente, los Gobernadores de Nuevo León, el emecista Samuel García, y de Tamaulipas, el morenista Américo Villarreal, impulsan un acueducto al Río Pánuco, pero han recalcado que es un proyecto completamente diferente a Monterrey VI, que tiene una visión regional y que busca involucrar a la Federación.