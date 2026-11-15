Más de 30 comunidades de Aguascalientes se han beneficiado con la reutilización de material de fresado proveniente de los trabajos de rehabilitación de carreteras federales, el cual es donado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) a los gobiernos municipales para mejorar calles, caminos secundarios y accesos a planteles educativos, informó la titular de la dependencia en la entidad, Leslie Figueroa Treviño.

La funcionaria detalló que este programa de aprovechamiento de materiales ha permitido extender los beneficios de la conservación de carreteras federales a localidades que presentan necesidades de infraestructura vial, particularmente aquellas alejadas de las zonas urbanas. Explicó que el material de fresado se obtiene al retirar las carpetas asfálticas deterioradas durante los trabajos de rehabilitación y que, en lugar de desecharlo, la dependencia lo entrega a los ayuntamientos para su reutilización en el mejoramiento de vialidades municipales.

Mencionó que los municipios que han recibido estos apoyos son Asientos, Jesús María, Calvillo, Rincón de Romos y San Francisco de los Romo, aunque indicó que la colaboración se ha extendido a distintas regiones del estado. Resaltó que el material ha permitido realizar trabajos en rampas, calles y accesos a escuelas, con el propósito de mejorar las condiciones de movilidad de los habitantes de comunidades donde todavía existen vialidades sin pavimentar o con superficies irregulares.

Destacó que estas acciones permiten aprovechar recursos que anteriormente podían desperdiciarse, al tiempo que se fortalece la coordinación entre la Federación y los gobiernos municipales para atender necesidades locales de infraestructura. Precisó que, debido a que el material pertenece a la Federación, su entrega y aplicación cuentan con respaldo documental elaborado conjuntamente con los ayuntamientos, a fin de garantizar su destino adecuado y comprobar los beneficios obtenidos.