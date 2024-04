La colaboración entre la Asociación de Recicladores Ecológicos y las autoridades municipales durante la Feria de San Marcos se centra en incentivar a los asistentes a separar sus residuos reciclables y a utilizar los puntos de recolección dispuestos para este propósito, afirmó su presidente, Juan Ramón Landeros Ramírez.

Landeros Ramírez explicó que los visitantes del área ferial, además de recoger su material reciclado, deciden a quién venderlo o dónde llevarlo. «Como asociación, lo único que podemos hacer es apoyar y recibir los materiales que la gente nos traiga o acerque durante el evento», agregó.

En relación con la cantidad de material reciclado recogido durante la verbena de abril, el presidente mencionó que, aunque se observa un aumento, no es considerable. «Estamos hablando de un incremento aproximado del 10 al 15%», indicó. Sobre los materiales más recolectados, destacó que predominan las latas de aluminio de refrescos y cervezas.

Con respecto al número de personas que participan en la recolección durante la feria, Landeros Ramírez señaló que la asociación no se involucra directamente en esta actividad. No obstante, comentó que existen ciertos negocios interesados en colaborar, aunque algunos podrían abstenerse debido a posibles complicaciones.

Concluyó indicando que la colaboración entre la Asociación de Recicladores Ecológicos de Aguascalientes y las autoridades municipales durante la Feria de San Marcos busca motivar a los recolectores a reciclar y facilitar la recolección de materiales, aunque la gestión y coordinación de los servicios públicos corresponden a las autoridades y las empresas contratadas para el evento.