Iris Velazquez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Padres de familia reprocharon el reciclaje de contenidos educativos en TV y acusaron que niños vieron ‘El Diván de Valentina’ en horario de clase.

La materia de Formación Cívica y Ética de quinto y sexto grado de primaria estuvo a cargo de “El Diván de Valentina”, de Canal 11, que se transmitió por primera vez en 2002 y es protagonizado por la actriz Irene Garibay Sánchez.

Vanessa Hernández, de quinto grado, apiló sus libros y se sentó en una pequeña mesa que sus padres colocaron frente al monitor, pero hoy no usó sus materiales.

Las clases abarcaron datos curiosos y aprender el valor de la amistad con esta serie.

“Esto no es exactamente lo que esperaba para las clases de hoy”, comentó su madre Angélica Martínez.

En la casa de la familia Gálvez Patricio, Ivonne, la madre de Valentina, quien cursa kínder tres, criticó que los programas hayan sido reciclados.

En preescolar, esta mañana se proyectó el primer programa de “Creciendo Juntos”, también de Canal 11, que fue transmitido el 28 de septiembre de 2019 con el tema Autoestima.

“Tal vez hasta nos tocaron a nosotros de niños algunos videos que les están pasando a los niños de ahora. Si ves, tienen pantalones bombachos y los niños no se visten como los de hoy. No guardan sana distancia, no son actuales, son reciclados”, reclamó.

Para alumnos de primero, segundo y tercero de primaria se usaron programas en formatos ya en desuso, por lo que no eran proyectados en la totalidad de las pantallas.

Para enseñar la importancia de tener un acta de nacimiento a niños de tercer grado, se utilizó un contenido de marionetas cuya trama se basaba en que una familia quería inscribirse al Seguro Popular, programa de salud del Gobierno de Enrique Peña Nieto y que fue sustituido por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

Además, los programas no coinciden con lo difundido por las autoridades educativas.

“Hola, estoy confundida, el horario de clases de mi hija dice 1:30 socioemocional ‘lo que puedo sentir’ pero en los canales aparece ‘Amor a México’ podrían ayudarnos con el horario y temas reales por favor, gracias”, escribió a la cuenta de la SEP la usuaria Angela Lo, en Twitter.

Los programas difundidos tienen diferentes formatos, algunos producidos hace años por Canal 11 o Canal 22; en otros el logotipo fue difuminado para ocultar el origen de los videos.

A través de redes sociales han surgido críticas sobre los contenidos de las clases televisivas.

“Oigan, en la programación del 10-2 que según están pasando 4to de primaria, está El Diván de Valentina HAHAHAHAHA #RegresoAClases. Sabía que en algo la tenía que c** el gobierno de México”, publicó el usuario @Eddiep0p.

“No manchen @emoctezumab ya checaste los contenidos?, hoy en la materia de formación cívica para sexto grado pasaron un programa del Diván de Valentina”, posteó Adi Bala.

“Enseñar cívica y ética con fragmentos del Diván de Valentina, o no se cómo se llamaba la novela. C H A L E”, reprochó @JimnzJuan.