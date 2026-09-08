Recibirá Yalitza Aparicio premio en festival de cine en EU

CDMX.- La actriz mexicana Yalitza Aparicio recibirá el Georgia Latino Film Alliance Icon Award durante la decimoquinta edición del Festival Internacional de Cine Latino de Georgia (GALIFF), que se realizará del 30 de septiembre al 4 de octubre en Atlanta.

La organización informó que el reconocimiento distingue a figuras cuya trayectoria e influencia internacional han favorecido la visibilidad y el desarrollo de la cultura latina en el cine y la industria del entretenimiento. Aparicio será homenajeada por su representación cultural, su impacto mundial y su contribución a la presencia latina en la pantalla.

Su actuación en “Roma”, dirigida por Alfonso Cuarón, le valió una nominación al Premio Óscar como mejor actriz y la colocó entre las intérpretes mexicanas con mayor proyección internacional. Para la alianza organizadora, su carrera refleja la capacidad del cine para cruzar fronteras, difundir historias latinoamericanas y ampliar la representación de sus comunidades.

Yvette Moïse, presidenta y cofundadora de la Georgia Latino Film Alliance, destacó que el galardón reconoce no solo una actuación, sino también el orgullo y la influencia cultural que Aparicio representa para la comunidad hispana.

José Márquez, director ejecutivo del festival, señaló que el homenaje coincide con el decimoquinto aniversario del certamen y con la participación de México como país invitado de honor.

El premio será entregado durante la ceremonia inaugural del 30 de septiembre en el histórico Fox Theatre de Atlanta. El festival reunirá producciones, artistas y cineastas latinos con el propósito de promover nuevas voces y acercar sus historias a públicos internacionales más amplios.