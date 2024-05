La Universidad Autónoma de Aguascalientes ofertará más de dos mil espacios en preparatoria a partir de hoy, al iniciar el pre-registro de aspirantes. Este año, el proceso incluye una tercera sede con el plantel en construcción en el municipio de Rincón de Romos. Los aspirantes podrán completar este requisito indispensable del 13 al 17 de mayo en línea, seleccionar la sede deseada, ya sea en Aguascalientes o en Rincón de Romos, y obtener la ficha que les permitirá aplicar al examen de admisión programado para el 1 y 2 de junio.

La institución dispone de 1,395 espacios para los planteles central y oriente en la ciudad capital y 700 lugares adicionales para la sede de Rincón de Romos. Es importante resaltar que sólo se permitirá un registro por aspirante; no es posible registrarse simultáneamente para ambas sedes. En caso de detectarse más de una solicitud, se considerará válida la primera que se haya realizado.

Después de este procedimiento, el aspirante deberá efectuar el pago, cuyo costo es de 624 pesos, a más tardar en la fecha indicada en el «Recibo de Pago» en cualquiera de los lugares señalados. La entrega de documentación se realizará en el Departamento de Control Escolar de Ciudad Universitaria los días 17 y 20 de mayo. La presentación del examen de admisión EXCOBA será el 1 y 2 de junio.

La UAA ha enfatizado que no habrá prórrogas para ningún trámite y que el pre-registro de los aspirantes que no cumplan con los plazos o no presenten la documentación completa y correcta será cancelado automáticamente. La convocatoria completa puede consultarse en www.uaa.mx/admision/ <http://www.uaa.mx/admision/>.