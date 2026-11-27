Staff Agencia Reforma

CDMX.- La fallecida estrella de la música country Dolly Parton recibirá un homenaje póstumo por su labor filantrópica el próximo 5 de diciembre, durante la gala CNN Heroes.

Miley Cyrus, ahijada de la cantante, aceptará el reconocimiento en representación de su familia, en una ceremonia que también contará con la participación de Wynonna Judd.

El evento distinguirá a personas por sus aportaciones comunitarias y anunciará al Héroe del Año 2026, elegido por el público.

Durante su trayectoria, la intérprete de “Jolene” impulsó programas de alfabetización, educación, salud y asistencia ante desastres naturales, además de promover la generación de empleos en Tennessee.