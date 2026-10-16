Recibirá Al Pacino el Premio a la Trayectoria de SAG-AFTRA

Ángela Janayna Mendoza Parada Agencia Reforma

CDMX.- El actor estadounidense Al Pacino recibirá el Premio a la Trayectoria de SAG-AFTRA el próximo 28 de febrero de 2027, durante la ceremonia de los Premios de Actores, que se celebrará en el Shrine Auditorium de Los Ángeles.

El sindicato reconocerá su legado en cine, televisión y teatro, así como sus contribuciones humanitarias y la influencia que ha ejercido sobre generaciones de intérpretes.

Protagonista de películas emblemáticas como El Padrino, Scarface, Serpico y Perfume de mujer, Pacino ha construido una carrera distinguida por personajes memorables y actuaciones que forman parte de la historia cinematográfica.

Entre sus reconocimientos destacan un Óscar, dos premios Tony, dos Emmy, dos galardones del Sindicato de Actores y el León de Oro a la trayectoria del Festival de Venecia.

Sean Astin, presidente de SAG-AFTRA, destacó la intensidad, el talento y la pasión que caracterizan las interpretaciones del actor.

Por su parte, Pacino agradeció la distinción y recordó que compartir su trayectoria con otros intérpretes representa una de sus mayores satisfacciones profesionales.

El homenaje también reconocerá su participación en iniciativas humanitarias, entre ellas las impulsadas por el Centro Shakespeare de Los Ángeles y diversas acciones internacionales de apoyo social.