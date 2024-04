Un joven resultó herido de bala en una de sus extremidades inferiores después de haber tenido una discusión con varios sujetos que lograron huir hacia un destino desconocido.

El incidente ocurrió el martes a las 13:43 horas, en la calle Benito Juárez, en la colonia El Calvario, municipio de Jesús María, lo que provocó la movilización de policías preventivos de Jesús María, policías estatales y agentes de la Fiscalía General del Estado, así como una ambulancia del ISSEA.

Sin embargo, al llegar, las autoridades no encontraron al lesionado, ya que sus familiares lo habían trasladado en un vehículo particular al HGZ No. 3 del IMSS, donde se le diagnosticó una herida superficial en la pierna izquierda, por lo que más tarde fue dado de alta.

El lesionado fue identificado como José Guadalupe, de 23 años. Un hermano de José Guadalupe informó que minutos antes varias personas llegaron a su domicilio para avisarle que José Guadalupe había sido atacado a balazos en la calle Benito Juárez de la colonia El Calvario. Inmediatamente, su familia se dirigió al lugar, encontrando a José Guadalupe sangrando de la pierna, por lo que lo trasladaron rápidamente a recibir atención médica.

José Guadalupe relató que, en el momento de los hechos, se encontró con varios sujetos con los que tiene viejas rencillas y uno de ellos sacó una pistola y le disparó en la pierna, para después huir. A pesar de que se implementó un operativo de búsqueda, los agresores no han sido localizados hasta el momento.