Una movilización policiaca se registró anoche en el fraccionamiento Residencial Sendero Los Quetzales, en el municipio de San Francisco de los Romo, después de que un hombre fuera atacado por un par de sujetos y resultara herido de un balazo en el rostro.

Los sangrientos hechos ocurrieron aproximadamente a las 19:20 horas. El individuo herido fue identificado como Luis Enrique, de 31 años de edad.

El guardia de seguridad del fraccionamiento Residencial Sendero Los Quetzales, ubicado en la carretera estatal No. 65, a la altura del poblado de La Guayana, municipio de San Francisco de los Romo, realizó el reporte al número de emergencias 911.

Policías preventivos de San Francisco de los Romo y policías estatales, además de una ambulancia del ISSEA, se dirigieron al lugar. El herido fue trasladado en la ambulancia a un hospital para recibir atención médica.

Para llevar a cabo las investigaciones correspondientes, los agentes del Grupo Homicidios de la PDI se entrevistaron con el guardia de seguridad del fraccionamiento, quien relató que mientras se encontraba en la caseta de vigilancia, un hombre llegó pidiendo ayuda, notando que sangraba del rostro, por lo que dio aviso a los servicios de emergencia.

Según la versión del herido, llamado Luis Enrique, mientras caminaba por la carretera estatal No. 65, fue interceptado por dos individuos vestidos de negro que viajaban en una motocicleta marca Italika, color rojo. Uno de ellos lo atacó a corta distancia con una pistola tipo escuadra.

A pesar de recibir un disparo en el rostro, a la altura del pómulo, Luis Enrique comenzó a correr hasta llegar al fraccionamiento Residencial Sendero Los Quetzales, donde solicitó ayuda al vigilante.

Los agresores huyeron en dirección a la carretera federal No. 45 Norte y, a pesar de la implementación de un operativo de búsqueda, no fueron localizados.