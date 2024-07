La Fiscalía General del Estado investiga la muerte de un presunto delincuente registrada en el HGZ No. 1 del IMSS, a consecuencia de un fuerte golpe que recibió en la cabeza por su víctima, quien opuso resistencia a un robo con violencia tipo “tumbador”.

Sin embargo, las investigaciones se encuentran estancadas, en virtud de que el sospechoso de haberlo matado es un policía preventivo de Aguascalientes que al momento de los hechos se encontraba franco.

Asimismo, la SSPM que fue la que tomó conocimiento de los hechos, no ha facilitado información a la Fiscalía General del Estado.

La FGE recibió un reporte donde se notificaba que en el HGZ No. 1 del IMSS se había registrado el fallecimiento de un joven identificado como Leonel Gamaliel, de 25 años, a raíz de las lesiones que presentaba tras haber sufrido una agresión con un objeto contuso.

A fin de realizar las investigaciones correspondientes, se trasladaron al mencionado nosocomio los agentes del Grupo Homicidios de la PDI, el personal de la Dirección de Investigación Pericial y el agente del Ministerio Público de Hospitales de la FGE.

Se estableció que el ahora occiso había sido ingresado por policías preventivos del Destacamento “Morelos”, debido a que se encontraba detenido en las celdas de la Dirección de Juzgados Cívicos Municipales, en el Complejo de la SSPM.

Al investigarse el motivo de su arresto, se estableció que el pasado domingo Leonel Gamaliel intentó cometer un robo con violencia tipo “tumbador”. Sin embargo, la víctima, quien presuntamente es un policía preventivo que se encontraba franco, logró oponerse y durante el forcejeo golpeó en la cabeza al sospechoso con un objeto contuso, logrando someterlo.

Posteriormente, dio aviso a la SSPM y policías preventivos fueron en su apoyo, los cuales se llevaron al detenido al Complejo de la SSPM. Sin embargo, ya en ese lugar, Leonel Gamaliel comenzó a sentirse mal de salud y el juez Cívico Municipal dispuso que en una patrulla se le trasladara al Hospital Tercer Milenio para que recibiera atención médica.

Sin embargo, una vez que fue valorado en ese nosocomio, se informó que no presentaba problemas de salud graves, motivo por el cual lo dieron de alta y nuevamente fue trasladado a los Juzgados Cívicos Municipales.

Sin embargo, ya en el transcurso del lunes, Leonel Gamaliel comenzó a convulsionarse y a bordo de una ambulancia de la Coordinación Municipal de Protección Civil fue trasladado al HGZ No. 1 del IMSS, donde finalmente murió a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico severo.

Hasta el momento la FGE no ha logrado identificar al agresor, en virtud de que la SSPM aparentemente está encubriendo al sospechoso y no ha apoyado hasta el momento en las investigaciones.