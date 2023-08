Ángel Charles Agencia Reforma

MONTERREY, NL.- El ataque a balazos la noche del lunes en San Nicolás en el que murió Ricardo Flores Suárez, director Jurídico del Congreso local, fue una agresión directa, pues, de 18 casquillos percutidos, la víctima recibió 11 impactos en apenas 60 segundos.

La Fiscalía General del Estado señaló que aún no tienen tienen un móvil sobre la muerte del también ex Diputado federal panista.

Sin embargo, las primeras investigaciones arrojan la participación de al menos tres sujetos armados en el ataque.

«Hasta el momento no tenemos ningún móvil, todas las líneas están abiertas», dijo Pedro Arce, titular de la Fiscalía, abordado al finalizar un evento en el Poder Judicial.

«Lo que tenemos ahorita, que se ha analizado con los videos y las testimoniales en el lugar», agregó, «es que son al menos tres sujetos los que llegan a las canchas donde se suscitó el evento, a bordo de dos vehículos, de los cuales sólo se identificó a uno de ellos, un Honda CRV.

«En lo que llegan, accionan y se dan a la fuga, no pasan más de 60 segundos, fue muy rápido, es un ataque directo».

De los tres sujetos que participaron en el ataque, señaló el Fiscal, hay evidencia de que dos fueron los que realizaron los disparos en un ataque directo hacia la víctima.

La Fiscalía detalló que fueron hallados en el sitio 18 casquillos, de los cuales 10 eran calibre 40 y 8 más calibre 9 milímetros. Once dieron en el cuerpo de la víctima.

Agregó que las dos personas que resultaron lesionadas en el ataque se encuentran hospitalizadas, pero fuera de peligro.

Uno de los lesionados era un jugador de futbol que acababa de participar en un partido y la segunda persona era una mujer que era pareja de un jugador que lo acompañaba, pero en ambos casos no se revelaron identidades.

Sobre el caso, el Secretario de Seguridad estatal, Gerardo Palacios, había informado que la Policía nicolaíta detuvo a dos personas con un arma de fuego, pero que todavía no podían confirmar si tenían o no relación con el ataque.

Ante esto, el municipio de San Nicolás descartó en un comunicado que su policía hubiera detenido a personas implicadas en el ataque al Jurídico del Congreso.

Por separado, Arce confirmó que a esos dos detenidos se les halló un arma que no coincidía con los casquillos encontrados, por lo que descartó que estuvieran relacionados con estos hechos.

Hasta anoche, ni el Gobernador Samuel García, ni el Gobierno estatal habían emitido una postura institucional sobre el ataque y muerte de Flores.

García inició ayer un viaje a India.

Sólo el Secretario General de Gobierno, Javier Navarro, lamentó el asesinato en un tuit, a nombre del Estado.