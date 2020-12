Con motivo de la Navidad, la Fundación Gomita llevó sonrisas y alegría a niños con Síndrome de Down que forman parte la Asociación Fundown, además de comida y algunos presentes, así lo dio la presidenta de dicha agrupación, Brenda Yanet Magdaleno González.

Una caravana de aproximadamente ocho vehículos adornados con motivos navideños partió de la calle Violeta # 116 en la colonia Las Flores con alrededor de 30 personas vestidos de payasitos, de diversos personajes de Disney como Mickey Mouse y Minnie, así como de Santa Claus y sus duendes, quienes continuaron su ruta por la avenida López Mateos para posteriormente dar vuelta por la calle Jesús Díaz de León hacia la avenida Paseo de la Cruz para luego ir casa por casa de cada uno de los 33 niños que forman parte de la asociación Fundown.

Los integrantes de la Fundación Gomita repartieron dulces, bolos, juguetes, pizza y piñatas a cada uno de ellos. “Nos enlazamos vía virtual para que los niños en sus casas nos vieran por dónde iba la caravana y que ya iba rumbo a sus casas. Todo fue vía teléfono, aunque nos hubiera gustado que fuera una posada en forma presencial donde hubiera un salón donde todos estuviéramos reunidos, pero desafortunadamente ahorita por el tiempo de la pandemia no lo pudimos lograr”.

Magdaleno González resaltó que esta acción fue meramente altruista con la finalidad de ayudar a los niños con Síndrome de Down de dicha asociación con juguetes para que no se pasen una Navidad sin posada. “De hecho, los juguetes entregados son didácticos para que les ayuden en su aprendizaje. Son juguetes especiales para que les apoyen en su desarrollo”.

Finalmente, la activista hizo un atento llamado a la población en general para que se unan a la causa de Fundación Gomita, a fin de incrementar los apoyos y poder ayudar a más gente que lo requiera o que esté en situación vulnerable por la pandemia. “Regalar una sonrisa es lo mejor que uno puede tener como pago y ojalá que se puedan unir porque hay mucha gente que nos necesita. Estamos muy agradecidos con todas las personas que se unieron a nuestra noble causa y por todos los voluntarios que se acercaron para ayudar a los demás”.