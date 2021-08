La jornada siete del Grita México Apertura 2021 en la Liga MX Femenil tiene su cierre este lunes con varios encuentros a lo largo del día. Uno de los más interesantes es el que estarán sosteniendo Necaxa y América en punto de las 17:00 horas en el Estadio Victoria, que una vez más abrirá sus puertas para tener afición en las gradas, esperando que pueda ser un plus para las jugadoras.

Este encuentro llega en un buen momento para las Centellas, que, la jornada pasada, por fin encontraron la primera victoria del torneo, luego de ganar por la mínima diferencia ante Puebla con un gol solitario de Fanny Grano. Con esos tres puntos, Necaxa llegó a cuatro unidades en la temporada y se encuentra en la posición 16, superando solamente a Juárez y Mazatlán.

Las dirigidas por Jesús Palacios tendrán un buen obstáculo en frente este lunes por la tarde para tratar de demostrar que están recuperadas de las goleadas que se recibieron en jornadas pasadas y que pueden competir ante los rivales más complicados de la liga. América no es un rival sencillo, ya que suman 15 unidades de 18 posibles, con una marca de cinco victorias y solamente una derrota. Con sólo 5 goles en contra, las azulcremas son de las mejores defensas, lo que complica un poco el partido para Centellas que si de algo carece en este inicio de temporada es de creatividad en la ofensiva.

En dicho ámbito, América tiene 15 goles y, aunque promedia más de dos goles por encuentro, no se compara con la productividad de otros equipos que pelean por la cima. Centellas puede partir de una defensa sólida para jugar con la necesidad de las Águilas en obtener los tres puntos y tratar de alargar un empate para aprovechar las aproximaciones que tengan a la meta de las capitalinas. Para este encuentro, Saraí Kim no podrá ser tomada en cuenta por expulsión, así que el ‘Jesse’ Palacios tendrá que hacer modificaciones que le permitan pelear por ese mediocampo, que es clave si es que quieren seguir cosechando puntos y salir de la parte baja de la tabla. En dado caso de ir contra todo pronóstico y conseguir una victoria, Centellas se podría incluso meter en la pelea por liguilla, lo cual aumenta la importancia del encuentro.