Reciben a policías con una lluvia de piedras y botellas

Una intervención por el reporte de varios sujetos que ingerían bebidas alcohólicas en la vía pública terminó con una patrulla dañada y un hombre detenido en el fraccionamiento Circunvalación Norte.

Policías municipales acudieron a la calle Profesor Edmundo Gámez Orozco, entre Laurel y Acacia, para brindar apoyo a otra unidad. De acuerdo con el reporte, en ese punto se encontraban varios individuos que además mantenían una actitud agresiva hacia los vecinos.

A la llegada de los uniformados, los involucrados presuntamente comenzaron a lanzar piedras, botellas y varillas metálicas contra los elementos.

Durante la agresión, una varilla golpeó la parte delantera izquierda de una pickup policial y perforó la salpicadera de ese mismo costado.

Los oficiales aseguraron a Miguel “N”, de 31 años, señalado como presunto responsable de los daños. En el sitio también quedó bajo resguardo una varilla metálica de aproximadamente 56 centímetros, considerada indicio relacionado con los hechos.

El detenido fue informado de sus derechos y posteriormente trasladado ante el Agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, autoridad encargada de determinar su situación jurídica.