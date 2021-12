Recibe Verstappen trofeo

Carlos Alberto Canela García Agencia Reforma

CDMX.- Max Verstappen ya tiene en sus manos el trofeo de campeón de la Fórmula Uno, luego de recibirlo este jueves en la Gala de la Fia 2021.

El pasado domingo, el neerlandés de Red Bull le ganó el título al británico Lewis Hamilton en la última vuelta del Gran Premio de Abu Dhabi.

Al recibir la copa, Verstappen reconoció que cumplió un sueño.

«He cumplido el sueño de mi vida, pero, para mí, el viaje, las cosas, los días y los años para lograrlo, es increíble porque fue un año muy duro», señaló.

Al evento no acudió Hamilton, quien ayer recibió oficialmente su título de caballero del mismo Príncipe de Gales.

Tampoco hizo acto de presencia el jefe de Mercedes, Toto Wolff, quien explicó que su ausencia se debió a un acto de solidaridad con Hamilton y por integridad propia.

Ante la pregunta de un posible retiro del británico de Mercedes, el neerlandés admitió que no lo ve lejos de la F1.

«Puedo entender que no esté contento, pero podrá luchar por su octavo título de la F1 la temporada que viene, no veo una razón real para que se retire», finalizó Verstappen.

