Recibe tres años de prisión tras caer con droga en Peñuelas

Alfredo “N” fue sentenciado a tres años y cuatro meses de prisión por posesión simple de clorhidrato de metanfetamina, luego de ser detenido por policías estatales en la comunidad Ejido Peñuelas, en el municipio de Aguascalientes.

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la condena mediante un procedimiento abreviado, después de acreditar ante una jueza de Control la responsabilidad del acusado en un delito contra la salud.

El caso se originó cuando elementos de la Policía Estatal detectaron a Alfredo “N” en calles de dicha comunidad. De acuerdo con el Informe Policial Homologado, al percatarse de la presencia de los uniformados, el hombre arrojó una bolsa debajo de un camión y comenzó a correr.

Tras una breve persecución, los oficiales lograron darle alcance y detenerlo. Durante la intervención le aseguraron una bolsa de mano que contenía 139 gramos cinco miligramos de clorhidrato de metanfetamina.

Con los datos de prueba integrados por la Fiscalía Especializada de Control Regional, el Ministerio Público de la Federación consiguió la sentencia condenatoria.

Además de permanecer tres años y cuatro meses en prisión, Alfredo “N” deberá pagar una multa de 42 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a cuatro mil 927 pesos.