Por si no fue lo bastante complicado enfrentar en series consecutivas a los Toros de Tijuana y a los Tecolotes de los Dos Laredos, Rieleros inicia una nueva semana de temporada recibiendo al mejor equipo de la zona norte hasta el momento, los Sultanes de Monterrey en lo que promete ser una serie de altísimo nivel.

Actualmente no hay un mejor equipo que Rieleros en la zona norte ya que Aguascalientes tiene la mejor marca en los últimos 10 partidos incluso en toda la Liga Mexicana de Béisbol con nueve triunfos y tan solo una derrota.

Con la confianza a tope y el ánimo de poder escalar posiciones en el tramo final de la temporada la Máquina vuelve al Romo Chávez que abrirá sus puertas a las 19:30 horas para recibir esta serie. Los Sultanes son los líderes de la zona con dos juegos de ventaja sobre Tecos, ante tan poca distancia la novena regia necesita acumular triunfos para mantener su posición.

Ya durante la temporada Rieleros logró quedarse con una serie ante Sultanes así que no es un rival invencible. Peloteros como Ángel Reyes, Wilfredo Tovar, Leobaldo Cabrera y Tomás Telis viven un gran presente a la ofensiva y son la clave para mantener la producción de carreras con un buen número que le permita a Rieleros competir por los triunfos.

En la lomita han existido algunos problemas sobre todo con los abridores, pero el bullpen de Rieleros ha respondido con Oddy Núñez y Jhon Romero como los grandes nombres que suelen sacar los problemas. Para el duelo de hoy habrá mucha pelea y una rivalidad que se va encendiendo gracias al nivel de Rieleros que busca nuevamente dar un golpe en la mesa y demostrar que puede vencer a cualquier rival de la zona norte.

Se intensifica la pelea por playoffs

Únicamente quedan cinco series por jugar en la temporada regular de la Liga Mexicana de Béisbol. El margen de maniobra que tienen las novenas es cada vez menor y la zona norte se ha convertido en un hervidero con siete equipos peleando intensamente por meterse a la siguiente ronda.

Los Rieleros de Aguascalientes cumplieron con una semana extraordinaria ganando cinco de seis partidos posibles. Lo más sobresaliente fueron los rivales a los que se impusieron, barriendo a los Toros de Tijuana, a quienes les ganaron una serie por primera vez, y venciendo de visita a los Tecolotes que llegaban a la serie como líderes de la zona.

Gracias a estos resultados y a tener 9 victorias en sus últimos 10 compromisos, la Máquina vive uno de sus mejores momentos de la temporada con marca de 40-37, lo que mantiene a los Rieleros en la sexta posición, un juego por encima de los Saraperos de Saltillo en la pelea por el último boleto disponible a postemporada.

Lo mejor es que Rieleros ya acortó distancias por el quinto y hasta por el cuarto lugar, pues Toros está a solo un juego de distancia y Acereros a 1.5. Un poco más lejos están los Algodoneros de Unión Laguna que tienen el tercer lugar con 3 juegos de ventaja, mientras el subliderato es para Tecos con marca de 45-33 y el liderato lo sigue ostentando Sultanes con su récord de 46-30.

Con esta actualidad, los Rieleros tienen posibilidades de seguir subiendo escalones en caso de tener un buen cierre de temporada. Sus siguientes series serán claves para primero amarrar el boleto a playoffs y luego tratar de quedar lo más alto posible para tener un rival más accesible en la primera ronda de playoffs.