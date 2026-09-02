CDMX.- Lionel Richie fue dado de alta tras permanecer varios días en la unidad de cuidados intensivos de un hospital de St. Louis, Missouri. El cantante, de 77 años, se encuentra en su casa de Los Ángeles y está «de maravilla», informaron sus representantes.

Richie fue hospitalizado después del concierto ofrecido el 29 de agosto en The Muny, durante la gira Sing a Song All Night Long, junto a Earth, Wind & Fire. Durante la presentación pidió una silla para interpretar sentado «All Night Long», para cerrar la noche. Posteriormente fue sometido a pruebas cardíacas, según TMZ.

Es su segundo contratiempo de salud durante un concierto en pocos meses. En junio acortó una presentación en Minnesota tras sentirse mareado y pospuso dos fechas para recuperarse.

El artista no ha ofrecido detalles sobre la hospitalización. Su gira continúa y su próximo concierto está programado para el 26 de septiembre en San Francisco.